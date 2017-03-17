Dün İstanbul’da bugün Eindhoven’da

Dün İstanbul Atatürk Havalimanında servis katından yayılan ve sebebi bilinmeyen bir koku alarmı verilmesinin ardından bugünde Hollanda’nın Eindhoven havalimanında koku alarmı verildi.
Eindhoven havalimanı kulesinin sebebi bilinmeyen bir koku nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Pazartesi öğle saatlerinde hava trafiği durduruldu. Uçak seferlerinin başka havalimanlarına yönlendirildiği bilgisi verildi.
Havalimanında bulunan uçakların rötarlı kalkacağı ile ilgili yolcuları uyaran yetkililer, incelemenin tamamlandığını ve havalimanının tekrar açıldığını bildirdi.
SONHABER.EU
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