Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Dünyanın en avantajlı pasaportları ‘ listesi açıklandı

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların sınır geçişlerinde sağladığı imkanlar, pasaport sahibinin vizesiz ya da havalimanı vizesiyle seyahat edebileceği ülke sayısı dikkate alındı. Hollanda listede ilk 10’da yer alıyor.

A+A-

‘ Dünyanın en avantajlı pasaportları ‘ listesi açıklandı

“Pasaport Index” adlı sitede yer alan sıralamaya göre, Singapur pasaportu 159 puanla “dünyanın en avantajlı” pasaportu oldu.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların sınır geçişlerinde sağladığı imkanlar, pasaport sahibinin vizesiz ya da havalimanı vizesiyle seyahat edebileceği ülke sayısı dikkate alındı.

Halihazırda 173 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan pasaportuyla Singapur, araştırmada 159 puanla ilk sırayı aldı. Böylelikle Singapur, en avantajlı pasaport sıralamasında birinci sıraya yerleşen ilk Asya ülkesi oldu.

Türkiye’nin 104 puanla 44’üncü sırada yer aldığı listede Singapur’u 158 puanla Almanya ve 157’şer puanla İsveç ve Güney Kore izledi.

En avantajlı ilk 10 ülke

En avantajlı pasaportlar listesinde ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

“-Singapur 159,

-Almanya 158,

– İsveç ve Güney Kore 157,

– Danimarka, Fransa, Finlandiya, İtalya, Japonya , Norveç, İspanya ve Birleşik Krallık 156,

– Avusturya, Belçika, Luxemburg, Portekiz, İsviçre ve Hollanda 155,

– Kanada, İrlanda, Malezya ve ABD 154, Avusturya, Yunanistan ve Yeni Zelanda 153,

– Çekya, İzlanda ve Malta 152

– Macaristan 150

– Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya 149.”

Listenin son sırasında ise 22 puanla Afganistan var.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da mülteci çocuk Amir ailesine geri verildi Hollanda’da mülteci çocuk Amir ail...

Hollanda'da ölümcül fukosidoz hastalığına yakalanan ve mahkeme kararıyla ailesinden alınan Afgan mülteci çocuk Amir Mouradi evine döndü...

3 Bin ton veremli et satışa çıkarıldı iddiası 3 Bin ton veremli et satışa çıkarıldı id...

Verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edilen yaklaşık 3 bin ton etin marketlerde satışa çıkarıldığı öne sürüldü....

İngiltere’de tarihi Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu İngiltere’de tarihi Kur’an-ı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı düşünülen eser hakkında girişim başlatmıştı.Hattat Şe...

Hollanda’daki Somalililerden teşekkür ziyareti Hollanda’daki Somalililerden teşek...

Hollanda'daki Somalililer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda Milli Takımı’na Türkiye’den 4 futbolcu Hollanda Milli TakımıR...

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, İskoçya ve Romanya ile oyn...

Hollanda’da mülteci çocuk Amir ailesine geri verildi Hollanda’da mülteci...

Hollanda'da ölümcül fukosidoz hastalığına yakalanan ve mahke...

3 Bin ton veremli et satışa çıkarıldı iddiası 3 Bin ton veremli et satı...

Verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edile...

İngiltere’de tarihi Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu İngiltere’de tarihi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı...

Avusturya’da merkez sağ-aşırı sağ koalisyon görüşmeleri başladı Avusturya’da merkez...

Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve aşırı sağc...

Hollanda’daki Somalililerden teşekkür ziyareti Hollanda’daki Somal...

Hollanda'daki Somalililer sivil toplum kuruluşlarının temsil...

Obezitede beyin ve sindirim sistemi arasındaki ilişki inceleniyor Obezitede beyin ve sindir...

Obezitenin gelişiminde, beyin ve sindirim sistemi arasındaki...

Google Aşık Veysel’e özel doodle yaptı Google Aşık Veysel’...

Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel log...

AB ülkelerinin hedefi Ankara Anlaşması’nı bozmak AB ülkelerinin hedefi Ank...

AB ülkelerinde Türklere dönük kısıtlamaların çoğu zaman Anka...

‘ Dünyanın en avantajlı pasaportları ‘ listesi açıklandı ‘ Dünyanın en avant...

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pas...

VIDEO GALERİ