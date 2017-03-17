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Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yönetim oluştu

Hollanda Türk Federasyon’un görevlendirmesi ile İsmail Çelik’in hazırlık çalısmalarını yürüttüğü ve 2016 yılında resmi olarak kurulan Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yapılan istişare sonrası yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

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Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yönetim oluştu

Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik’in de katıldığı programda Ötüken Türk Kültür Ocağı’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Osman Karagülle (başkan), İsmail Çelik (sekreter ve gençlik kolları sorumlusu) ve Yılmaz Karaçalı (muhasip). Murat Alev ve Hacı Özkaya ise denetleme ve displin kurulu üyeliklerine getirildiler.

Ötüken Türk Kültür Ocağı Başkanı Osman Karagülle yapmış olduğu konuşmada en büyük hedeflerinin en kısa zamanda Ede’de teşkilatlarının sabit bir yere kavuşması olduğu ve bu doğrultuda ekibi ve vatandaşın destekleri ile çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik ise yapmış olduğu kısa konuşmada ise Ede’nin artık bir sabit teşkilat binasını hak ettiğini ve Federasyon tarafından gereken desteğin her zaman verileceğini söyledi.

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür Derneği Başkanı İbrahim Günayın da katıldığı program verilen iftar yemeği ile son buldu.

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