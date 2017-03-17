Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yönetim oluştu

Hollanda Türk Federasyon’un görevlendirmesi ile İsmail Çelik’in hazırlık çalısmalarını yürüttüğü ve 2016 yılında resmi olarak kurulan Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yapılan istişare sonrası yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik’in de katıldığı programda Ötüken Türk Kültür Ocağı’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Osman Karagülle (başkan), İsmail Çelik (sekreter ve gençlik kolları sorumlusu) ve Yılmaz Karaçalı (muhasip). Murat Alev ve Hacı Özkaya ise denetleme ve displin kurulu üyeliklerine getirildiler.
Ötüken Türk Kültür Ocağı Başkanı Osman Karagülle yapmış olduğu konuşmada en büyük hedeflerinin en kısa zamanda Ede’de teşkilatlarının sabit bir yere kavuşması olduğu ve bu doğrultuda ekibi ve vatandaşın destekleri ile çalışmalara hız vereceklerini belirtti.
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik ise yapmış olduğu kısa konuşmada ise Ede’nin artık bir sabit teşkilat binasını hak ettiğini ve Federasyon tarafından gereken desteğin her zaman verileceğini söyledi.
Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür Derneği Başkanı İbrahim Günayın da katıldığı program verilen iftar yemeği ile son buldu.
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yapmış olduğ...
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Harderwijk Al Sancak Türk K...
Yeneroğlu: Göçmenlerin ve Müslümanların geleceği adına oluml...
Hollanda Türk Federasyon’un görevlendirmesi ile İsmail Çelik...
ACM, Hollanda'da Blokker Holding bünyesinde bulunan Leen Bak...
Hollanda'da bir polis memuru ve partnerinin aile dostlarının...
Hollanda Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM havayolu şi...
Hollanda'da devam eden koalisyon görüşmelerinin Groenlinks i...
Kadıköy'de düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin DHKP-...
Referandum sürecinde başlayan çifte vatandaşlık tartışmaları...