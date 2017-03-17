Ehliyet sınavını kazananların sayısı giderek düşüyor

Hollanda’da ehliyet sınavını bir kerede kazananların sayısının yarı yarıya düşmesi CBR’i isyan ettirdi. Konunun Bakanlığa bildirildiği aktarılıyor.
CBR sınav hocaları yaşanan gelişme ile ilgili alarma geçti. Vereniging Rijschool Belang, de Federatie Autorijschool Management ve de Bovag’ın da desteğini alan CBR, konuyu Bakanlığa bildirdi.
Bakanlığa bildirilen raporda özellikle sürücü kurslarının kalitesinin denetlenmesi isteniyor. Sınavı kaybedenlerin sayısında ciddi artış yaşanmasını kursiyerlerin henüz hazır olmadan sınava katılmalarına bağlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan CBR, sürüsü kurslarının kursiyerleri için daha bir şey öğrenmeden direksiyon sınavına başvurmalarını algılayamadıklarını ve bu durumun ehliyet sınavının prestijini de olumsuz etkilediğini belirtti.
SONHABER.EU
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