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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Eindhoven’da terör iddiası polisi harekete geçirdi

Hollanda’nın Eindhoven kentinde polis şüpheli bir durum olduğu nedeniyle önemli noktalara çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

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Eindhoven’da terör iddiası polisi harekete geçirdi

Foto: Twitter Elger van der Wel

Polisin şüpheli bir durum olduğunu açıklamasının ardından kısa bir süre sonra herşeyin kontrol altına alındığını bildirdiği aktarıldı.

De Telegraaf gazetesinde yer alan bilgilerde bugün Eindhoven’da Philips stadyumunda Guus Meeuwis’İn konserinde terör şüphesi nedeniyle polisin atağa geçtiği bildirildi. Ancak polisin bu iddiayı teyit etmediği bilgisi verildi.

Konserde bulunan vatandaşların Twitter’da yaptıkları paylaşımlarda stadyumdan uzun süre çıkarılmadıkları ve Guus Meeuwis’in de soğukkanlı tavırlarıyla paniğe kapılmadan atlattıklarını ifade etmeleri dikkat çekti.

Eindhoven belediye başkanı da olayı an be an takip etmesinin ardından şüpheli durumun organizator ve ekibi, sanatçı ve vatandaşlarla polisin yardımı ile sakince kontrol altına alınmasından memnun olduğunu iletti.

Polisin incelemelere ve bazı önemli noktalarda kontrollere devam edeceği bildirildi.

SONHABER.EU

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