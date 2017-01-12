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Elektrik kesintisi Amsterdam’ı felç etti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Salı günü sabah 04.00’da başlayan elektrik kesintisinin ardından hareketli bir sabah yaşandı.

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Elektrik kesintisi Amsterdam’ı felç etti

Toplu taşıma araçları seferleri ve hastanede ameliyatlar iptal edilirken Amsterdam’da kaos ortamının vatandaşı olumsuz etkilediği belirtildi .

Amsterdam ve Zaandam’da 360 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi verildi. Liander enerji firması müşterilerinde yaşanan elektrik kesintilerinin aynı zamanda şehirde kaosa neden olduğu bildirildi.

Özellikle toplu taşıma araçları tramvay, metro ve trenlerin iptal olmasının ardından yolda kalanlar, işe/okula geç kalanlar ve toplu taşıma olmadığı için aracıyla yola çıkanların trafikte oluşturuduğu yoğunluğun vatandaşları zorda bıraktığı söylendi.

NS tarafından yapılan açıklamada tren seferlerinde tüm gün aksamaların olacağını, mümkünse yolcuların Utrecht CS, Amsterdam CS ve Schiphol seferlerini ertelemeleri istendi. Sebebi bilinmeyen elektrik arızasının yavaş yavaş giderildiği ancak henüz yeterli olarak elektrik akımı olmadığından tren seferlerinin tam olarak başlamadığı açıklandı. Amsterdam CS’da elektrik kesintisi olması tüm ülkenin tren seferlerini etkilediği aktarıldı.

Trafik ve toplu taşımanın yanı sıra Slotervaart hastanesinin de elektrik kesintisinden nasibini aldığı görülüyor. Hastanede bugün için planlanan tüm ameliyatların iptal edildiği ve polikliniklerin ise öğlen saat 12.00’den itibaren hasta kabul edeceği duyuruldu.

Yetkililer arızanın sebebinin araştırıldığını, henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Amsterdam ve çevresinde bulunan vatandaşların yaşanacak olumsuzluklarla ilgili gelişmeleri takip etmeleri tavsiye edildi.

SONHABER.EU

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