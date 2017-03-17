Emniyette polislerin parasını çalan kişi yakalandı

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Emniyette temizlik gibi görevlerde gönüllü olarak çalışan 59 yaşındaki bir kişinin polislerin cüzdanın para çaldığı belirtiliyor. Bu durumun uzun süre devam etmesinin ardından inceleme başlatan polis, kamera kayıtlarında paraları çalan kişinin gönüllü olarak çalışan adamın olduğunu tespit etti.

Adamın olayda tek şüpheli olduğu ancak İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtilirken, İşine de son verildiği bildirlirdi.

SONHABER.EU