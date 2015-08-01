En ucuzu Schiphol ama İstanbul…

Hollanda’nın dünyaca ünlü ve dünyanın sayılı hava alanlarından olan Amsterdam Schiphol ucuzlukta rakiplerine fark attı.
Hava alanlarının fiyat politikası hava yolu şirketleri açısından önem arz ediyor.
Batı Avrupa’daki rakipleri arasında öne çıkan Schiphol’un verdiği hizmetler karşısında hava yolu şirketlerinden talep ettiği ücret, geçtiğimiz yıla gore yüzde 13 düştüğü belirtildi.
Ulaştırma ve çevre Bakanlığı tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre Batı Avrupa’da en pahalı hava alanı Londra’da bulunan Heathrow başı çekiyor. Sırası ile Franfurt, Londra Gatwick, Paris Charles de Gaulle, Zürih, Münih, Madrid ve Brüksel hava alanları Schiphol’den daha pahalı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Dubai Schiphol ile aynı fiyatları uygularken, İstanbul’daki hava alanlarının Schiphol’den de ucuz olduğu belirtildi.
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