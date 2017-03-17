Eneco personeli kılığında dolandırıcılık uyarısı

Hollanda’da polis, kendilerini Eneco personeli olarak tanıtıp vatandaşı kandırmaya çalıştığı yönündeki ihbarları incelemeye aldığını belirterek, vatandaşın bu tür durumlarda muhakkak kimlik sorması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

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Barendrecht polisi yapıtğı uyarıda, 22 ağustos tarihinde Rhoon’da kendilerini su firmasından gelmiş gibi tanıtıp insanları kandırdıklarını tespit ettiklerini ve buna benzer bir yöntemle ilgili çeşitli ihbarların geldiğini duyurdu.

Özellikle kendilerini Eneco personeli gibi tanıtıp vatandaşı kandırmaya çalışanlarla ilgili çok sayıda ihbar yapıldığı bildiriliyor. Polis, Eneco ile birlikte inceleme başlattıklarını ve kesin bilgi olmadan henüz kimseyi suçlayamayacaklarını belirtti. Sosyal medyada dolandırıcı olarak paylaşılan bir fotoğrafta bulunan kişilerin gerçek Eneco personeli olduğu aktarıldı.

Kapıya gelen kişinin Eneco personeli olup olmadığını öğrenmek için müşteri hizmetlerine 088-8955955 numaradan ulaşılabileceğini ifade eden polis, ”kapıya gelen kişilerin muhakkak kimliğini sorun” tavsiyesinde bulundu.

Polisin uyarısı:

Bu fotoğrafta yer alan kişilerin dolandırıcı olduğu belirtiliyor. Ancak bu iki gencin gerçekten Eneco’da çalıştığı tespit edilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarında emin olunmayan bilgilerin paylaşılmaması konusunda da polisten uyarı geldi.

SONHABER.EU