Engellere rağmen Amsterdam’a İslam okulu açılıyor

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da İslam okulu mücadelesinde kazanan taraf okul heyeti oldu. Devlet yetkilileri karşı çıkarken danıştay son noktaya koyarak okulun finanse edilmesi ve açılmasına onay verilmesi kararını verdi.

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Yıllardır Amsterdam kentine İslam okuluna karşı çıkan yetkililer danıştayın verdiği karara şaşkın olduklarını dile getirdiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri Sander Dekker, ” İslam okulunu açmak isteyen yönetime güvenmiyorum. Yargıdan çıkan karar memnun etmezken, okulun açılacak olması da beni geriyor” ifadesini kullandı.

Hükümet ve Amsterdam belediyesinin engellemelerine rağmen danıştayın, İslam okulunun açılabileceği ve devlet tarafından finanse edileceğine karar vermesi şaşkınlığa neden olurken aynı zamanda yeni bir İslam okulunu istemeyenler karara tepki gösterdi.

İslam okullarına karşı yürütülen algı operasyonları bu okulların başarısının önüne geçemiyor. Ülke genelinde başarı seviyesi ile zirvede yer alan İslam okullarının sırrını araştırmacılar ilim, ahlak ve ilgiye bağlamıştı.

Yıllardır süren mücadelenin ardından Amsterdam kenti mavo, havo ve vwo İslam okuluna kavuşuyor.

SONHABER.EU