Çavuşoğlu, Hollanda’nın referandum etkinliğine izin vermemesine ilişkin “Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da referandum etkinliğine izin verilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “İşte Hollanda, o da demiş ‘Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız’ Ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya… Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız. Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız.” dedi.
Haber7/AA
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