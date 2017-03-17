Ensar Gürsoy’dan hayata dönüş

Hollanda’ya dönüş yolunda Sırbistan’da Gürsoy ailesinin geçirdiği kazada ağır yaralanan Ensar, sorulara işaretlerle cevap vermeye başladı.
Türkiye tatili dönüşü Belgrad yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Ensar Gürsoy’dan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Kazada kaybettigi eşini toprağa verdikten sonra yoğun bakımdaki oğlunun yanına dönen Yener Gürsoy, “Oğlum artık sorulara iiaretlerle cevap vermeye başladı. Hayati tehlikesi yok ama zamana ihtiyacımız var” dedi.
Sabah.de
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