Erasmus Universitesi binalarından biri boşaltıldı

Rotterdam Erasmus Üniversitesi çok katlı binalarından biri çökme tehlikesinden dolayı boşatıldı.

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Yapılan açıklamaya göre Perşembe günü boşaltılan bina, yaz tatili öncesi Eindhoven şehrinde çöken çok katlı otopark ile aynı teknik yapıya sahip. Eindhoven şehrindeki bir Otopark kullanıma açılmasının ardından çok geçmeden kısmen çökmüş ve can kaybı olmazken, ciddi maddi hasar oluşmuştu. Mühendislerden oluşan bilir kişi heyetinin araştırmaları sonucu, çökmenin Teknik yapı hatası olduğu tespit edilmişti.

Erasmus Üniversite binalarından birinin de aynı teknik altyapı ile yapıldığı ve bu yüzden tedbir amaçlı binanın boşaltıldığı belirtildi. Yapılacak incelemelerin ardından binanın durumu belli olacak.

Türkinfo