Erdoğan: Hollanda Başbakanı yüzüme bakamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye ilişkilerini seçim malzemesi haline getirdiğine dikkat çekti. Holanda’nın 16 Nisan referandumu öncesi yaptıklarını hatırlatarak,” Erdoğan’a, Türkiye’ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar götüreceksiniz. Yarın bir gün uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda’nın Başbakanıyla olduğu gibi mi olsun” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin Almanya- Türkiye gerilimi ile ilgili sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’dan art arda gelen küstah açıklamalar için, ” Bu açıklamalara yabancı değiliz. Maalesef 15 yıldır bizi hep bu tür açıklamalarla oyaladılar. Hala aynı açıklamalar devam ediyor. Türkiye’deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin bizlere karşı takındığı tavır çok açık, net ortadaydı. Bakanlarımızın birçoğuna kendi ülkelerinde giriş müsaadesi vermediler. Soydaşlarımızla yapacağımız toplantılara müsaade etmediler. Halbuki bu onlarla alakalı bir şey değildi. Bu ülkemizdeki bir referandum sürecine orada yaşayan soydaşlarımızın demokratik haklarını o ülkede özellikle kullanma hakkıydı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

BATI TERÖR KAMPANYALARINA MÜSAADE ETTİ

“Bunlar karşılıklı olarak mutabakat neticesinde gerçekleştirilmiş adımlardı. Ama terör örgütlerinin önde gelenlerine ne yazık ki Batı kendi ülkelerinde kampanya yapmalarına müsaade etti. Hatta teröristlerin kendi ülkelerinde bakıyorsunuz konferansla bağlanmalarına yine müsaade ettiler. Bize karşı olumsuz davranışları oldu. Bize hiçbir cevap veremediler. Bunların hayatı hep böyle geçti. ”

HOLLANDA BAŞBAKANI YÜZÜME BAKAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye ilişkilerini seçim malzemesi haline getirdiğine dikkat çekerek. Holanda’nın 16 Nisan referandumu öncesi yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi;

“Şu anda kendi içlerinde birbirine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan… Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Erdoğan’a, Türkiye’ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar götüreceksiniz. Yarın bir gün uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda’nın Başbakanıyla olduğu gibi mi olsun. O zaten yüzüme bakamıyor, benim zaten onun yüzüne baktığım yok. Ne hallere düştü, hükümeti kuramıyor.Türkiye artık çok şeyleri aşmış vaziyette. Türkiye bu ufku aştığı için onlar rahatsız oluyor. Bundan sonra hedef 2023’dür. 2023’te Türkiye’yi inşallah farklı bir yere taşımış olacağız.”

ALMANYA’DAKİ SEÇİMLER…

Erdoğan Almanya’daki seçimleri ise şöyle değerlendirdi;

“Orada bir parti kuruldu. Bu partiyi kuranlar ağırlıklı olarak soydaşlarımız. Bu seçimde lokal bir bölgede seçime giriyorlar. Onlar da ismimizi büyük ihtimalle, belki de oradaki Türkleri birleştirici bulması açısından kullanıyor olabilirler. Eğer onların gücüne bizim portremiz bir güç katacaksa hayırlı olsun derim. Keşke Almanya’nın tümünde bu seçime girme imkanı yakalayabilseler. Ama bu bir adımdır. Güçlerini görmesi bakımından bir adımdır. Bu adım onlara daha sonra Avrupa Parlamentosu’na, o seçimlere girmede, orada parti söz konusu değil bireysel olarak o seçimlere katılma fırsatı var. O seçimlere katılmak suretiyle AP’ye bu vesile ile girebilecek arkadaşlarımız olur. Ben bunun hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum. Hiç korkmayacaklar, kendilerini ortaya koyacaklar, katılacaklar. Böylece orada yaşayan soydaşlarımızın gücünü görme bakımından isabetli olacağını düşünüyorum.”

Haber7