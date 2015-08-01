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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda’ya gidecekken kendisine uçuşa yasak haberi geldi.

Erdoğan, “Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın, ama şunu bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan’da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin. Bunların hepsi size ters olarak dönecek. Bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan’dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Biz sabırlıyız.”

“Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek? Tabii burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil o ayrı bir konu. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar korkak, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”