Erdoğan’dan Almanya’daki Türk vatandaşlarına çağrı

Erdoğan: Türkiye’nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya’nın ta kendisidir. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları Almanya’daki seçimlerde bu davranışları gösteren kişi ve partilere umarım gerekli dersi verirler.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına “Almanya’daki seçimlerde bu davranışları gösteren kişi ve partilere umarım gerekli dersi verirler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan’ın açıklamasının satır başları:

– Türkiye’nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya’nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür.

SAKIN OY VERMEYİN

– Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD’yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir.”

– Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi’nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye’ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik ve Almanya’dan bu konuda gerekli adımı atmasını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl bir farklı tutum içine giriyorsa biz de şu anda orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar üstelik suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel’in kendisine verdim. Ama bunlardan bize herhangi bir olumlu dönüş olmadı, hala bekliyoruz. Şu anda onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, sürekli onları bizden istiyorlar. Onları bizden isterken kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konuda kararı verir, verdikten sonra da gereği neyse onu yaparız.”

TORUN SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni doğan torunu da soruldu. Erdoğan, “Canan Aybüke, kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. 6. torunum. Yarabbi bunların sayısını daha da inşallah çoğaltsın. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım.”

İSPANYA’DAKİ SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İspanya’daki saldırı) Bunu kınıyoruz ve DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ’ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ’a karşı Türkiye’nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz.”

Haber7