Erdoğan’dan yurtdışı Türklerine çağrı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı aile ve komşularıyla birlikte Türkiye’de tatil yapmaya davet ediyoruz.

Vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadığı ülkelerdeki komşularını, dostlarını alıp gelmesini istiyoruz. Bu çerçevede “Komşunu Al Gel” kampanyasını başlatıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcilerine hitap ettiği konuşmasında özetle şöyle dedi:

Geçtiğimiz 14 yılda turizm sektörü ile gelişmeyle ülkemizin büyümesi birbirine paralel şekilde gerçekleşmiştir. Bu dönemde turist sayımız 12-13 milyondan 40 milyona, turizm gelirlerimiz ise 13,5 milyar dolardan 31,5 milyara çıkmıştır.

Ekonomide dünyada ilk 10’a girmeyi hedeflerken turizmde ilk 3’e girmek için mücadele ediyoruz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizler bizden kaynaklanmamaktadır. 2002 yılında turizmin üç başlığı vardı; kum, deniz, güneş. Bunun dışında turizmde hareket alanı yoktu. Hareket alanlarımız genişledi ve ülkemizi tercih eden turistlerin sayısı da ciddi oranda artmaya başladı.

İlk etapta turist sayısını 8 milyon arttırarak işe başlamalıyız. Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle işbirliği içinde bir kampanya başlatıyor. Tüm turistlere seslenmek istiyorum: Türkiye en güzel denizlerin, en güzel dağların, en güzel ırmakların, en güzel toprakların, en güzel ağaçların, en güzel güneşin, en güzel yemeklerin, en güzel meyvelerin, en sıcak, en içten gülümsemelerin velhasıl yeryüzünden yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir.

Ülkemiz Efes’ten Kapadokya’ya, Sümela’dan Ani’ye, Nemrut’tan Mevlana’ya, Selimiye’den İshak Paşa’ya dünyanın en büyük açıkhava müzesidir. Hangi milletten, hangi inançtan, hangi dilden olursa olsun herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi, otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, mozaikle çiniyi, neyle kemençeyi, kaplıcayla kayağı ve daha nicelerini sadece Türkiye’de birarada bulabilirsiniz. Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyorum.

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