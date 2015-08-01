‘Ermeni soykırımı’ yoktur diyenlere hapis ve para cezası

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Fransa parlamentosu, “eşitlik ve vatandaşlık kanunu”nda değişiklikle “savaş, soykırım ve insanlık suçlarının inkarı ve sıradanlaştırılması” konusundaki cezanın kapsamının genişletilmesini onayladı. Böylece 2012 yılında Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği, Ermeni soykırım iddialarını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa, farklı bir yasa kapsamına alınarak yasalaştırılmış oldu.

1 yıl hapis 45 bin Euro ceza!

Öneriye, iktidardaki Sosyalist Parti (PS) büyük ölçüde destek verirken oylamaya katılımın düşük olması dikkati çekti. Kabul edilen değişiklik önerisi, Fransa mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerin resmen tanıdığı insanlık suçları dışında “failleri tarafından tanınmayan” suçları inkar eden, küçümseyen ve sıradanlaştıranların bir yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası talebiyle yargılanmalarını öngörüyor.

Değişiklikte sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialara yönelik herhangi bir ifade bulunuyor. Ancak tasarının, 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanımamayı “nefret suçu” kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyor.



2012 yılında Anayasa Konseyi iptal etmişti

Fransa’da Anayasa Mahkemesi, 2012 yılında 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılmasına ilişkin benzer bir yasayı, “ifade özgürlüğüne aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etmişti.

KAYNAK ARTI33.COM