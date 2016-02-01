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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Etle tırnak gibiyiz

Yarın yapılacak Hollanda genel seçimlerine sayılı saatler kala Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders Turgut Torunoğulları’nın sahibi olduğu Edelstaal şirketini ziyaret etti.

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Etle tırnak gibiyiz

Bakanın Merkezi Hollanda’nın Den Bosch şehrinde bulunan Edelstaal şirketini ziyarette yarın yapılacak seçimlerde PvdA listesinden 18. sıradan milletvekili adayı, Avrupa Parlementosu eski milletvekillerinden Emine Bozkurt ile birlikte çok sayıda Türk ve Hollandalı işveren de hazır bulundu.

Haberin detayları yarın Sonhaber’de..

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