Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Europol’den “Tehlikeli İlaç” Operasyonu

Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) desteğiyle her yıl yapılan uluslararası “tehlikeli ilaç” operasyonunda, internet üzerinden satılan 25 milyon kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi.

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Europol’den “Tehlikeli İlaç” Operasyonu

Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Polis Teşkilatının (İnterpol) koordinesinde bir hafta süren “Pangea X” adlı operasyonda, piyasa değeri 51 milyon dolar olan tehlikeli ilaç ele geçirildiği ve konuyla ilgili 400 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, binden fazla soruşturmanın başlatıldığı operasyon sonucunda 3 bin 500’ün üzerinde tehlikeli ilaç satışı yapan internet sayfasının kapatıldığı ve internet üzerinden 3 bin tehlikeli ilaç reklamının da durdurulduğu belirtildi.

Operasyonda ayrıca ilaçların yanı sıra 500 bin dolar değerinde tıbbi cihaza da el konulduğu aktarıldı.

2008’de 8 ülkenin desteği ile başlayan Pangea X operasyonu, 10 yılda genişleyerek 123 ülkenin katkısıyla devam ediyor.

AA

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