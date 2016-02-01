Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Evde bakım firması Pınar’a uyarı

Hollanda’da Roosendaal kentinde bulunan Evde bakım firması Pınar, Sağlık müfettişliği tarafından uyarı aldı.

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Evde bakım firması Pınar’a uyarı

Sağlık müfettişliğinin yaptığı açıklamada, firmanın bakım hizmeti vermekte yetersiz olduğu, çalışanlarların gerekli diplomalara sahip olmadığı ve kalitenin olması gereken seviyede görülmediği gerekçesiyle uyarıldığını bildirdi.

Evde bakım firması Pınar’a uyarı aldığı konularda yeniden düzenleme yapabilmesi için Sağlık Müfettişliğinin üç ay süre verdiği belirtildi. Üç ay sonra büroda düzelme olmadığı takdirde ceza verileceğini aktaran müfettişlik, firmayı takibe aldıklarını ve haberli veya habersiz ziyaretlerine devam edeceklerini duyurdu.

SONHABER.EU

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