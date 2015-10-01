Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fas FETÖ okullarını kapatma kararı aldı

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

A+A-

Fas FETÖ okullarını kapatma kararı aldı

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fetullah Gülen cemaatine bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Okullarının tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır.
Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fas Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma neticesinde, söz konusu okullarda Fas eğitim müfredatıyla bağdaşmayan eğitim metodu izlendiği belirtildi.

Kapatma işlemlerinin tamamlanması için eğitim kurumlarına bir aylık süre verildiği ifade edilen açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığının çalışma başlattığı kaydedildi.

Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Okullarının, Tanca’nın yanı sıra Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde 8 şubesi bulunuyor.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda meclisi önünde şüpheli şahıs vuruldu Hollanda meclisi önünde şüpheli şahıs vu...

Hollanda meclisinin bulunduğu Den Haag Binnenhof'ta şüpheli davranışlarda bulunan bir kişi polis tarafından vuruldu....

Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi...

Türkler ve Müslümanlar üzerinden algı operasyonuna tam gaz devam eden Hollanda, daha önce Asscher'in Türk gençleriyle ilgili gerçeği ya...

Müslüman kadına sözlü saldırıya para cezası Müslüman kadına sözlü saldırıya para cez...

Birleşik Krallık'a bağlı Gallerde, Müslüman kadına ırkçı saldırıda bulunan 75 yaşındaki adam para cezasına çarptırıldı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollandalılar hazırlık maçına gelmiyor Hollandalılar hazırlık ma...

Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya'da hazırlık maçı yapacağı ...

Fas FETÖ okullarını kapatma kararı aldı Fas FETÖ okullarını kapat...

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı ...

Hollanda meclisi önünde şüpheli şahıs vuruldu Hollanda meclisi önünde ş...

Hollanda meclisinin bulunduğu Den Haag Binnenhof'ta şüpheli ...

Sofuoğlu : “Emeklilik yaşıma geldim” Sofuoğlu : “Emeklilik yaş...

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu...

Yeni bir organımız oldu: Mezenter Yeni bir organımız oldu: ...

İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş yeni bir organ keşfedild...

Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi Hollanda yalancı çoban ro...

Türkler ve Müslümanlar üzerinden algı operasyonuna tam gaz d...

İzmir’de terör saldırısı: 2 şehit İzmir’de terör sald...

İzmir adliyesi yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı g...

Müslüman kadına sözlü saldırıya para cezası Müslüman kadına sözlü sal...

Birleşik Krallık'a bağlı Gallerde, Müslüman kadına ırkçı sal...

Avrupalı Türkler için seferberlik çağrısı! Avrupalı Türkler için sef...

Almanya merkezli kısa adı TAVAK olan Türkiye Avrupa Eğitim V...

Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti! Türkiye Kandil ve Rojava ...

Türkiye, Kandil, Şengal ve Suriye'deki Rojava'da PKK ve PYD'...

VIDEO GALERİ