Faslı ‘ajan’ polis Wİlders’ı koruyormuş

Kriminallere bilgi sızdırdığı iddia edilen Fas kökenli polis memurunun PVV lideri Wilders’ı koruyan ekipten olduğu ortaya çıktı.
De Telegraaf’ın emniyetin üst düzey yetkililerinden aldığı bilgiye göre kriminallere bilgi sızdırdığı anlaşılan ve işine son verilip gözaltına alınan polis memurunun Wilders’ı korumakla görevli ekipte çalıştığı belirtiliyor.
Emniyetin koruma ve güvenliği sağlama ekibinde (Dienst Bewaken & Beveiligen) görevli olan Faris K.’nın sadece kriminallere değil teröristlere de bilgi sızdırmış olabileceği tahmin ediliyor. Bu ekipte çalışan polis memurları siyasiler ve Kraliyet ailesinin iştirak edeceği yerleri gözetleyip inceliyor ve güvenliği sağlıyor.
Ajanlıkla suçlanan polis memuru ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
SONHABER.EU
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