Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

FETÖ Almanya’nın istihbaratına sızdı

”Türkiye düşmanlıgı yapalım derken FETÖ’nün manipülasyonları ile hareket eden Almanya Başbakanı Merkel, ilerleyen süreçte çok zor duruma düşecek.”

A+A-

FETÖ Almanya’nın istihbaratına sızdı

Almanya’da casusluk suçlaması ile tutuklanıp, 11 ay cezaevinde bir hücrede tutulan Muhammed Taha Gergerlioğlu SABAH’a konuştu.

Almanya tarafından sorgulanan ve sonunda “delil bulamadık” diye serbest bırakılan Finansal Strateji Uzmanı Gergerlioğlu, FETÖ’nün Alman istihbaratına sızdığını ve Almanya’nın asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ı ve onun nezdine Türk milletini yalnızlaştırmak olduğunu söyledi.

ALMANYA’NIN İSTİHBARATINA SIZDILAR

FETÖ’nün Almanya’nın iç istihbaratına sızdığını belirten Gergerlioğlu, “Almanya’da hem iç ve dış istihbaratla, hem de derin nasyonel sosyalist hareketlerle çalışıyorlar. FETÖ gittiği her ülkede önce iç istihbarata sonra dış istihbarata sızar. Almanlar FETÖ’yü çözemediler ama FETÖ Almanları çözdü. Almanlar şu an istihbaratını FETÖ’nün kanalları tarafından yapmaktadır. Yaşanan tutuklamaların nedenlerinden biri de bu ihbarcılıktır. Asimetrik ve sistemik ihbarlar neticesinde Alman kurumlarını yanıltmaktadırlar. FETÖ’nün anlayışında kaos yaratma vardır. Tutukluluk sürecimde de konuşmalarımın tamamı FETÖ’cü tercümanlar tarafından farklı yapıldı. Mesela ben telefonda “git onun işini gör” diyorum konuşmamı Almanca’ya tercüme eden adam “git o adamı öldür” diye yazıyor. Türkiye düşmanlıgı yapalım derken FETÖ’nün manipülasyonları ile hareket eden Almanya Başbakanı Merkel, ilerleyen süreçte çok zor duruma düşecektir” dedi.

0x0-feto-almanyanin-istihbaratina-sizdi-1482909600230

ASIL HEDEFLERİ ERDOĞAN

Asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldugunu söyleyen Gergerlioğlu, “Almanya Erdogan’ın özgüveninden güç alan Türklerin tamamını ajan olarak görmeye başladı. Türkiye’nin yükselisi Almanlarda paranoya oluşturdu.
Bugünkü tutuklama ve baskılar da bunun bir baska sonucudur” diye konustu. Türkiye’nin bulundugu bölgede istikrar sahibi oldugunu ve onu bu hedefe tasıyan Cumhurbaskanı Erdogan’ın kıskanıldıgını ifade eden Gergerlioglu söyle konustu: “Dünya basını ve Avrupa basını Tayyip Erdogan’ı ve bu yolla Türk Milletini yalnızlastırmak istiyor. Bundan 15 sene öncesine kadar Türkiye’yi bu kadar güçlü ve politikalarını dirayetli görmemislerdi. Böyle olunca Erdogan’ın özgüveninden güç alan Türklerin tamamını da ajan olarak görmeye basladılar.”

ANGELA MERKEL ÖZÜR DİLEYECEK

Almanya’nın Türklerin bir bütün olarak hareket etmesini tehdit olarak gördügünü ifade eden Gergerlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK, FETÖ ve bizim yumuşak karnımızmış gibi görünen Alevilerle ilgili çalışmalar yürütülmekte. Son zamanlarda PKK’nın Güney Dogu’daki hezimetinden sonra Almanya’daki PKK örgütleri arasında ihtilaflar başladı. Kuzey Almanya’daki PKK’lılarla Güney Almanya’daki PKK’lılar fikir ayrılıklarını düştüler. Bu durumda örgütün dağılma sürecine girerek kaçınılmaz sonu yaşayacagını görüyoruz. Merkel, göçmen meselesinde nasıl Türkiye’ye diz çökmüşse bu konularda da gelip anlaşmak isteyecek, terör meselesinde de Türkiye’ye nihayet yeniden diz çökecektir ancak geç kalmış olacaklardır.”

KAYNAK SABAH AVRUPA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor Avrupa’da terör eylemlerinin yolu ...

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da meydana gelen terör saldırısını gerçeleştirdiği iddia edilen Anis Amri, Hollanda'yı zor durumda bıraktı....

Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı Hollanda’da FETÖ’cülerin ipl...

Hollanda'da Türk kökenli bir polis memuruna 'Erdoğancı ajan' suçlamasında bulunan FETÖ'cülerin asılsız ihbarlarla Türk vatandaşlarını z...

Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya yerine alkol!

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gelen ’üreticilerin satışa sundukları ürünlerinin içerisindeki maddeleri detayl...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
FETÖ Almanya’nın istihbaratına sızdı FETÖ Almanya’nın is...

''Türkiye düşmanlıgı yapalım derken FETÖ'nün manipülasyonlar...

2 kıta arası yaya yolu 2 kıta arası yaya yolu

İSTANBUL’un iki yakasını altıncı kez birbirine bağlayacak, Ü...

Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor Avrupa’da terör eyl...

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da meydana gelen terör saldırısı...

Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı Hollanda’da FETÖ...

Hollanda'da Türk kökenli bir polis memuruna 'Erdoğancı ajan'...

Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya ye...

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gele...

Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık! Bomba itiraf: DAEŞ’...

ABD’li uzman Alexander Azaadgan, DAEŞ’in Batı’da düzenlediği...

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti Fransa’da ‘ır...

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındak...

Avrupa ile görünmez savaş Avrupa ile görünmez savaş...

Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtal...

ABD, PYD/PKK’ya askeri yardıma hız verdi ABD, PYD/PKK’ya ask...

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat ya...

Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Hollanda'da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zara...

VIDEO GALERİ