FETÖ Almanya’nın istihbaratına sızdı

A+A-

Almanya’da casusluk suçlaması ile tutuklanıp, 11 ay cezaevinde bir hücrede tutulan Muhammed Taha Gergerlioğlu SABAH’a konuştu.

Almanya tarafından sorgulanan ve sonunda “delil bulamadık” diye serbest bırakılan Finansal Strateji Uzmanı Gergerlioğlu, FETÖ’nün Alman istihbaratına sızdığını ve Almanya’nın asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ı ve onun nezdine Türk milletini yalnızlaştırmak olduğunu söyledi.

ALMANYA’NIN İSTİHBARATINA SIZDILAR

FETÖ’nün Almanya’nın iç istihbaratına sızdığını belirten Gergerlioğlu, “Almanya’da hem iç ve dış istihbaratla, hem de derin nasyonel sosyalist hareketlerle çalışıyorlar. FETÖ gittiği her ülkede önce iç istihbarata sonra dış istihbarata sızar. Almanlar FETÖ’yü çözemediler ama FETÖ Almanları çözdü. Almanlar şu an istihbaratını FETÖ’nün kanalları tarafından yapmaktadır. Yaşanan tutuklamaların nedenlerinden biri de bu ihbarcılıktır. Asimetrik ve sistemik ihbarlar neticesinde Alman kurumlarını yanıltmaktadırlar. FETÖ’nün anlayışında kaos yaratma vardır. Tutukluluk sürecimde de konuşmalarımın tamamı FETÖ’cü tercümanlar tarafından farklı yapıldı. Mesela ben telefonda “git onun işini gör” diyorum konuşmamı Almanca’ya tercüme eden adam “git o adamı öldür” diye yazıyor. Türkiye düşmanlıgı yapalım derken FETÖ’nün manipülasyonları ile hareket eden Almanya Başbakanı Merkel, ilerleyen süreçte çok zor duruma düşecektir” dedi.

ASIL HEDEFLERİ ERDOĞAN

Asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldugunu söyleyen Gergerlioğlu, “Almanya Erdogan’ın özgüveninden güç alan Türklerin tamamını ajan olarak görmeye başladı. Türkiye’nin yükselisi Almanlarda paranoya oluşturdu.

Bugünkü tutuklama ve baskılar da bunun bir baska sonucudur” diye konustu. Türkiye’nin bulundugu bölgede istikrar sahibi oldugunu ve onu bu hedefe tasıyan Cumhurbaskanı Erdogan’ın kıskanıldıgını ifade eden Gergerlioglu söyle konustu: “Dünya basını ve Avrupa basını Tayyip Erdogan’ı ve bu yolla Türk Milletini yalnızlastırmak istiyor. Bundan 15 sene öncesine kadar Türkiye’yi bu kadar güçlü ve politikalarını dirayetli görmemislerdi. Böyle olunca Erdogan’ın özgüveninden güç alan Türklerin tamamını da ajan olarak görmeye basladılar.”

ANGELA MERKEL ÖZÜR DİLEYECEK

Almanya’nın Türklerin bir bütün olarak hareket etmesini tehdit olarak gördügünü ifade eden Gergerlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK, FETÖ ve bizim yumuşak karnımızmış gibi görünen Alevilerle ilgili çalışmalar yürütülmekte. Son zamanlarda PKK’nın Güney Dogu’daki hezimetinden sonra Almanya’daki PKK örgütleri arasında ihtilaflar başladı. Kuzey Almanya’daki PKK’lılarla Güney Almanya’daki PKK’lılar fikir ayrılıklarını düştüler. Bu durumda örgütün dağılma sürecine girerek kaçınılmaz sonu yaşayacagını görüyoruz. Merkel, göçmen meselesinde nasıl Türkiye’ye diz çökmüşse bu konularda da gelip anlaşmak isteyecek, terör meselesinde de Türkiye’ye nihayet yeniden diz çökecektir ancak geç kalmış olacaklardır.”

KAYNAK SABAH AVRUPA