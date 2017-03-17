FETÖ’nün ‘Okulu Erdoğan kurdu’ iddiasıyla dava açıldı

Avusturya’da FETÖ’cüler bu kez arkalarına İslam ve göçmen karşıtı Bakan Kurz’u aldı. Müslümanların kurduğu okul hedef gösterilip ‘Okulu Erdoğan Kurdu’ iddiasıyla hakkında dava açıldı.

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Viyana’da Müslümanların kurdugu okul hedef seçildi. FETÖ’cü gazeteciler ‘Okulu Erdoğan kurdu’ diye ülke gazetelerine manşet attı. Okulun illegal oldugunu ifade eden FETÖ’cüler, gerekçe olarak finansmanın yurtdısından geldigini, bunun yeni yasaya aykırı oldugunu savundu. Ülkenin Dısisleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz’un ekmegine yag süren mansetlerin ardından Kurz sahte arastırmasına imza atan kuklası konumundaki Ednan Aslan’ı devreye soktu. Aslan, “Bu imam hatipler sayesinde Avrupalı Türklerin kendi ayakları üstünde durması engelleniyor. Avusturya’daki Islam Cemaati Baskanı da bu isin içinde” diye açıklama yaptı.

KURZ FIRSATI KAÇIRMADI

Kurier adlı gazetede yer alan haberde, hiçbir belge veya doküman kullanılmadan okula yönelik suçlama yer alırken, Cumhurbaskanı Erdogan’ın da imam hatip lisesi mezunu oldugunu, 2013 yılından beri Avrupa genelinde kendi himayesinde okullar açtıgı yalanına yer verildi. Gazete haberinde FETÖ’cü oldugu bilinen bir ismin imzasının olması ise dikkat çekti.

OKUL KURULU DAVA AÇTI

Ülkede genel seçimlerine iki aydan az bir süre kala Kurz’un partisi ÖVP olmak üzere hiçbir partinin seçim programı belli olmazken tüm partiler Türkiye aleyhinde açıklamalarla oy avcılıgı yapmaya basladı. Hükümet yanlısı olarak bilinen Viyana Okul Kurulu da söz konusu okula yasa dısı is yaptıkları gerekçesiyle dava açtı.

Sabah.de