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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Filistin aç, Kudüs daha muhtaç!

Her yıl olduğu gibi Hollanda Kudüs Vakfı bu yıl da Filistin’deki aç ve muhtaçları unutmadı. Filistin’deki yetim, dul, ve fakir ailelere yardım amacı ile kurulan ve her hangi bir gruba bağlı olmayan; politik faliyette bulunmayan tamamen bağımsız insani yardım kuruluşu olan Kudüs Vakfı’nın amacı Filistin’de bir tek aç ve muhtaç kalmayana kadar çalışmalarına devam etmekte olduğu bildirildi.

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Filistin aç, Kudüs daha muhtaç!

Başlattıkları Ramazan Kampanyası ile ilgili Son Haber’e konuşan Vakıf Başkanı Ali Sonlu, “ Bu sene Filistinli kardeşlerimiz her sene olduğundan daha muhtaç durumdalar. Malumunuz olduğu üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşanan olaylar en başta Filistinli kardeşlerimizi etkiliyor. Uygulanan ambargolar sonucu Filistin’de insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç duruma getirilmiştir. Raflar tamamen boşalmış, ilaç ve yiyecek sıkıntısı had safhadadır. Bu zamana kadar hayır sever kardeşlerimizin desteği ile çeşitli zamanlarda bu kardeşlerimize el uzattık. Uzatmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz hiçbir dönemde olmadığı kadar aç muhtaç ve yardıma ihtiyaç duymaktırlar. Bu duruma elimizden geldiğince müdahale etmek için sizin aracılığınızla hayır sever kardeşlerimizden kampanyamıza destek bekliyoruz. Şimdiden herkese Filistinli kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yardımlarınızla hayatta kalmaya çalışıyorlar “
“Şimdi yardım zamanı” diyerek kampanya hakkında bilgi veren Sonlu;
“Filistinli kardeşlerimizin yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme başta olmak üzere hemen hemen her şeye ihtiyaçları var. Biz de Kudüs Vakfı olarak bu mübarek Ramazan ayında o insanların yaralarını sarmak amacıyla bu aya özel bir kampanya başlattık.
Böylece bu mübarek ayda, Avrupa’daki Müslümanlarla onların Filistin’deki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşleri arasında yardım ve gönül köprüsü oluşturuyoruz.

Mübarek Ramazan ayı biz Müslümanların hasat ayıdır. Bereket ve rahmet ayıdır.
İnfak etme ve sevap kazanma ayıdır. İnfak Allah’ın sevgisini kazandırır, serveti artırır,
mükâfat ve mutluluk getirir.

Cömertlik ayıdır Ramazan, Allah için cömertlik ederek ihtiyaç sahiplerine el uzatmak gerekir.
İyilik ve hayır için fırsat ayıdır…
Günahların bağışlandığı aydır Ramazan…
Açların, fakirlerin ve muhtaçların hatırlandığı,
Fitre ve zekatların dağıtıldığı, ekmeğin paylaşıldığı aydır Ramazan…
Malımızın zekâtını, fıtır sadakasını ve diğer sadakaları hak sahiplerine ulaştırmalıyız.
Filistin’de yardıma muhtaç binlerce yetim çocuk, dul kadın ve fakir aile yaşıyor.
Özellikle de Gazze’de yaşayan insanlar on yıla yakındır ambargo altında kendi hallerine terk
edilmiş durumdalar. Ancak sizlerin gönderdiği yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorlar.” dedi.

Kampanyaya 6 şekilde katılabilirsiniz

1.Oruçluya İftar Kampanyası
“Oruçluya iftar” kampanyamız bünyesinde bir aile için verilecek iftar yemeğinin tutarı: 5 €’dur.

2.Zekât Kampanyası
Zekât vermek, Allah’ın farz kıldığı bir görevdir ve İslâm’ın beş temel şartından biridir.
Mallarınızın zekâtlarını Kudüs Vakfı vasıtasıyla Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

3.Sadakayi Fıtır Kampanyası
Fıtır sadakası yani fitre Ramazan ayında yerine getirilmesi gereken bir mali sorumluluktur.
Bir fitre miktarı: 8 €’dur. Fitrelerinizi de Kudüs Vakfı vasıtasıyla Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

4.Gıda Paketi Kampanyası
Bir gıda paketinin hazırlanması için gereken miktar: 25 €’dur.

5.Yetim ve Yoksul Çocuklara Bayram Hediyesi Kampanyası
Filistin’deki yetim ve yoksul çocukların biraz olsun bayram sevinci yaşayabilmeleri için Kudüs Vakfı onlara hediye paketleri dağıtmayı planlamaktadır. Siz de en azından bir paketle katkıda bulunabilirsiniz.
Bayram hediyesi paketi için gereken miktar: 20 €’dur.

6.Yetimlerin Kefaleti Kampanyası
Yetimlerin kefaleti programının amacı durumu iyi olan birinin Filistin’den bir yetimin geçimini üstlenmesi ve ona aylık olarak düzenli bir yardım göndermesidir.

Yetim kefaleti için aylık ödenmesi gereken miktar: 30 €’dur.
Oruçluya İftar Kampanyası: 5 €
Sadakayı Fıtır Kampanyası: 8 €
Gıda Paketleri Kampanyası: 25 €
Yetim ve Yoksul Çocuklara Bayram Hediyesi Kampanyası: 20 €
Zekât Kampanyası: Malın % 2,5 oranı

Kampanya’ya katılmak için banka Hesap Numarası aşağıdaki afiştedir:

©SONHABER.EU

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