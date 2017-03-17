Finlandiya havayolu, yolcuları uçuş öncesi tartıya çıkarıyor

Finlandiya’da uçakların azami kalkış ve iniş yükü hesaplamalarında kullanılan standart yolcu kilo tahminlerinin yanıltıcı olduğunu düşünen havayolu, daha isabetli tahminler yapabilmek için yolcuları tartmaya başladı.

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Finlandiya’da ulusal havayolu şirketi Finnair, Helsinki Havalimanı’nda uçuşlar öncesinde yolcuları el bagajlarıyla birlikte tartma uygulaması başlattı.

BBC’de yer alan habere göre, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansının (EASA) uçakların azami kalkış ve iniş yükü hesaplamalarında kullanılan standart yolcu kilo tahminlerinin yanıltıcı olduğunu düşünen havayolu, daha isabetli tahminler yapabilmek için yolcuların ağırlık verilerini toplamaya başladı.

Havayolu bunun için yolcuları terminal içinde kurduğu tartılara, el bagajlarıyla ve bagajsız olarak çıkmaya davet ediyor.

Şirket, yolcuların gönüllü katılımına dayanan uygulama sayesinde yaşa, cinsiyete, ülkeye, bölgeye ve mevsime bağlı değişkenlere göre daha güvenli yük tahminleri yapmayı amaçlıyor.

Havayollarının uçakların ve yakıtın ağırlığını kesin olarak bildiğine, kargoları ise tarttığına fakat yolcuların ağırlığını tahmini olarak toplam yüke eklediğine dikkat çeken şirketin İletişim Direktörü Paivyt Tallqvist, şimdiye kadar 180 gönüllü yolcunun ağırlık verilerini topladıklarını, tatmin edici bir örnekleme ulaşabilmek için en az 2 bin yolcuya ait bilgileri toplamayı amaçladıklarını kaydetti.

EASA standart bir erkek yolcunun ağırlığının 84,6 kilogram, kadın yolcu ağırlığının ise 66,5 kilogram olarak hesaplanmasını tavsiye ediyor. Ortalama bir el bagajı ağırlığı ise 6,1 kilogram olarak hesaplanıyor.

Ancak EASA’nın bizzat kendi yayımladığı bilgilendirmelerde bu rakamların itibari olduğu, dolayısıyla ciddi farklılıklar olabileceği uyarısında bulunuyor. Örneğin birinci sınıf mevkide seyahat eden yolcular arasında erkeklerin ortalama ağırlığının ekonomi sınıfında seyahat eden erkek yolculara göre daha fazla olduğu, öte yandan kadınlarda bu durumun tersine döndüğüne dikkat çekiyor.

Ayrıca yolcu ve bagaj ağırlıklarının yaz aylarında belirgin şekilde düştüğü, erkek yolcuların kadınlardan daha ağır el bagajları taşıdığı uyarı olarak dikkat çekilen noktalar arasında yer alıyor.

ABD ile Amerikan Samoası arasında seferler yapan Samoa Havayolları 2013 yılında bilet fiyatlarını yolcuların ağırlıklarına göre belirleme uygulaması başlatmıştı. Yolcuların uçuş öncesinde el bagajlarıyla birlikte zorunlu olarak tartılması itirazlara sebep olmuş, ABD havacılık otoritelerine şikayet dilekçeleri verilmişti.

AA