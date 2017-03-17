Fırtına ve şiddetli gökgürültüsü uyarısı

KNMİ Hollanda genelinde sarı alarm verdi. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden itibaren fırtına ve şiddetli gökgürültüsünün ülke genelinde etkili olacağı belirtildi.

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Öncelikle ülkenin güney batısında kendisini gösterecek olan olumsuz hava şartlarının gün içerisinde kuzey doğu bölgesine doğru ilerleyeceği bildirildi.

Fırtınanın özellikle batı kıyılarında kendini göstereceğini ve rüzgarın saatte 85 km’yi bulacağı tahmin edilirken, şiddetli gökgürültüsünün de akşam saatlerine kadar devam edebileceği bilgisi aktarıldı.

SONHABER.EU