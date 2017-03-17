Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Frankfurt Polisi’nin PKK mitingi için reklam yapması kabul edilemez!”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Frankfurt Polisi’nin PKK mitingi için attığı tweet’ı, “Polisin uluslararası düzeyde yasak olan bir terör örgütüne açıkça sempati göstermesi utanç verici ve provoke edicidir.” sözleriyle eleştirdi.

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“Frankfurt Polisi’nin PKK mitingi için reklam yapması kabul edilemez!”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Frankfurt Polisi’nin pazartesi günü (16.11.2017) terör örgütü PKK için düzenlenen mitingle ilgili Twitter üzerinden paylaştığı “Bu akşam ‘Öcalan için Özgürlük–Kürdistan için Özgürlük’ ismiyle düzenlenecek mitingde sizin için görevde” içerikli mesajını, “Polisin uluslararası düzeyde yasak olan bir terör örgütüne açıkça sempati göstermesi utanç verici ve provoke edicidir.” sözleriyle eleştirdi.

Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Terör örgütü PKK taraftarları yine yerel makamlardan izin alarak Frankfurt caddelerinde Başkonsolosluğumuza kadar yürüyüş yaptılar. Bundan önceki mitinglerde olduğu gibi yine yasak bayrak ve sembollerin kullanılacağı önceden belli idi. Buna rağmen yürüyüşe izin verilerek 600 kişi polis eşliğinde Öcalan fotoğraflı yasak bayrakları salladı.

Aslında bu mitinge izin verilmemeliydi. Sonuçta PKK, NATO üyesi Türkiye’nin güvenliğini düzenlediği bombalı saldırılar ve cinayetlerle tehdit eden, uluslararası düzeyde yasaklı bir örgüttür. Alman hukuk devleti, PKK terör örgütü söz konusu olduğunda bazı noktalarda bu standardın çok uzağında gözüküyor. İşin ilginç tarafı, Frankfurt Polisi’nin yasaklı sembollerin kullanılmasıyla hukukun çiğnenmesine karşı kayıtsız kalması yetmezmiş gibi resmî Twitter hesabından miting için reklam yapmasıdır.

Ülkemiz açısından Almanya’daki kamu kurumları ve polisin bu tutumu, Frankfurt’ta Bağdadi fotoğraflarının yer aldığı bayrakların sallandığı IŞİD mitingine izin vermekle eşdeğerdir. Böyle bir tavrın sergilenmesi asla kabul edilemez.

Yerel kurumların ve Frankfurt Polisi’nin bu yanlış tavrı terör örgütü PKK saldırılarına kurban gidenlerin yakınlarıyla alay etmektir. Bu insanlardan bazıları Frankfurt’ta yaşamaktadır. Bu olayla PKK yasağının Almanya’da sadece kâğıt üzerinde geçerli olduğu tekrar görülmektedir.”

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