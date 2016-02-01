Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da 237 bin hane elektriksiz kaldı

Fransa’da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi.

A+A-

Fransa’da 237 bin hane elektriksiz kaldı

Fransa’da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi.

İçişleri Bakanlığınca, ülkenin özellikle kuzey kısmında hissedilen şiddetli fırtına nedeniyle 237 bin hanenin elektriksiz kaldığını ve 46 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

Fırtına nedeniyle acil yardım hattının 4 bin 452 kez arandığı, bin kişinin de evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Yer yer saatteki hızı 146 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tren seferleri durduruldu.

Kuzeyde yer alan Amiens ve Arras kentleri arasındaki demiryolu ulaşımı fırtına nedeniyle bir ağacın raylar düşmesi sonucu durdu. 200 yolcu, geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle dün verilen kırmızı alarmın seviyesinin bugün düşürüldüğü ancak fırtınanın devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Balkanlar’daki Türk ve Müslümanların tecrübelerinden istifade etmeliyiz” “Balkanlar’daki Türk ve Müslümanların te...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Balkanlar’daki yapılanma çalışmalarına ilişkin, “Balkanlar’daki ...

AP’den ‘en çok zulmü Hristiyanlar görüyor’ iddiası AP’den ‘en çok zulmü Hristiy...

AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, "AP, Hristiyanların Avrupa dahil dünya çapında en çok taciz ve tehdit edilen dini g...

Nutella’dan açıklama! Nutella’dan açıklama!

Palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha zararlı ve kanserojen olduğunun açıklanmasının ardından İtalya'da palmiye yağı içeren Nut...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
“Balkanlar’daki Türk ve Müslümanların tecrübelerinden istifade etmeliyiz” “Balkanlar’daki Türk ve M...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer...

Fransa’da 237 bin hane elektriksiz kaldı Fransa’da 237 bin h...

Fransa'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz ...

AP’den ‘en çok zulmü Hristiyanlar görüyor’ iddiası AP’den ‘en ço...

AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, "AP, Hri...

DENK’in seçimlere girmesi 600 imzaya bağlı DENK’in seçimlere g...

Hollanda Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlere ilk kez katılac...

Hollanda dünya sıralamasında ilk üçe girdi Hollanda dünya sıralaması...

Danışmanlık ve muhasebe firması KPMG dünya genelinde ülkeler...

Göçmenlerin AOW birikimi artıyor Göçmenlerin AOW birikimi ...

Hollanda'da göçmen veya ebeveynlerinden birisi göçmen olan v...

Polis el koyduğu eşya ve paraların üstüne konuyor Polis el koyduğu eşya ve ...

Hollanda'da polisin baskınlar sırasında el koyduğu eşya ve p...

Nutella’dan açıklama! Nutella’dan açıklam...

Palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha zararlı ve kan...

Fransa’nın Marsilya kentinde patlama Fransa’nın Marsilya...

Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşen patlama sonrası, ol...

Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev Yabancılara hem kötü hem ...

Almanya'da ayrımcılık hiç olmadığı kadar had safaya ulaştı....

VIDEO GALERİ