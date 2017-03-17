Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da 719 gün süren OHAL kalktı

Fransa’da 13 Kasım 2015’teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kalktı.

A+A-

Fransa’da 719 gün süren OHAL kalktı

Fransa’da 13 Kasım 2015’teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kalktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından başlatılan OHAL uygulamasına son verdi.

OHAL’in yerine getirilen terörle mücadele kanunu ise OHAL’i neredeyse kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor.

Terörle mücadele kanunu 18 Ekim’de Ulusal Meclis tarafından kabul edilmiş ve önceki gün de canlı yayında Macron tarafından imzalanmıştı.

Macron, bu kanunun 1 Kasım itibarıyla ülkenin OHAL’den çıkmasını sağlayacağını ifade etmişti.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

OHAL çerçevesinde bugüne kadar 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog ve kilise kapatılmadı.

OHAL dönemi boyunca, 4 bin 457 adrese polis baskını yapıldı, 625 silah ele geçirildi, 998 soruşturma açıldı, 752 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yeni terörle mücadele kanunu
OHAL’in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, yeni terörle mücadele kanununa dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapsi gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada valiliklerin yetkisine verildi.

Valilikler aynı zamanda camilerin de içerisinde olduğu ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olacak. Terörü destekleyecek veya propagandasını yapacak herhangi bir “yazı”, “konuşma”, “fikir ve teori”, ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak.

Kanuna göre, çocuklarını terör saldırısı gerçekleştirmeye veya yurt dışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveyn de cezalandırılabilecek.

Yine valilikler özel izin alarak terörü önlemek amacıyla adrese baskın yapabilecek, baskın sırasında evrak ve belgelere el koyabilecek. Valilikler, baskın yapılan yerin sahibini 4 saat tutabilecek.

Uzmanlar, terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, terörle mücadele yasa tasarısının, Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından “haksız” ve “ayrımcı” uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollandalı gurbetçi tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı Hollandalı gurbetçi tüm birikimini dolan...

Aydın'da 70 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayan kişilerce 230 bin lirasının dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu Pa...

Vatan haini Can Dündar Hollanda meclisine davet edildi Vatan haini Can Dündar Hollanda meclisin...

Vatana ihanet suçundan yargılanan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, PKK sempatizanı SP Milletvekili Saadet...

Danimarka’da minareli Türk camisinde sona yaklaşılıyor Danimarka’da minareli Türk camisin...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Roskilde kentinde geçen yıl temeli atılan Roskilde Ayasofya Camisinin inşaatında son aşa...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
” Hollanda’da Türk istemiyoruz, burası bizim ülkemiz ” ” Hollanda’da...

Irkçı parti PVV lideri Geert Wilders konuşmasında , '' Holla...

Fransa’da 719 gün süren OHAL kalktı Fransa’da 719 gün s...

Fransa'da 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarından sonra ila...

Avusturya’da tartışmalı yabancılar yasası yürürlükte Avusturya’da tartışmalı y...

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’de yer alan bir habere göre...

Kırmızı Lale Film Festivali’nden Ümmiye Koçak açıklaması Kırmızı Lale Film Festiva...

Kırmızı Lale Film Festivali yetkilileri daha önce Ümmiye Koç...

Hollanda’da İkinci “geleneksel Sivas Hingel etkinliği düzenlendi” Hollanda’da İkinci ̶...

Sivas dışında yaşayan Sivaslılar, her fırsatta bir araya gel...

Hollandalı gurbetçi tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı Hollandalı gurbetçi tüm b...

Aydın'da 70 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayan k...

Vatan haini Can Dündar Hollanda meclisine davet edildi Vatan haini Can Dündar Ho...

Vatana ihanet suçundan yargılanan Cumhuriyet gazetesinin esk...

Danimarka’da minareli Türk camisinde sona yaklaşılıyor Danimarka’da minare...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Roskilde kent...

” Almanya’nın ana sorunu ırkçılık ” ” Almanya’nın...

BİG Parti Genel Başkanı Yıldız, "Almanya'nın ana sorunu ırkç...

Teorik açıdan ‘olmaması gereken’ bir gezegen keşfedildi Teorik açıdan ‘olma...

Gök bilimciler, teorik açıdan olmaması gereken dev bir gezeg...

VIDEO GALERİ