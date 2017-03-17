Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da benzin stoğu tükendi

Fransa’da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin 26 Mayıs’tan bu yana devam eden grevi nedeniyle Fransa genelinde 241 istasyonda yakıt kalmadığı belirtildi.

A+A-

Fransa’da benzin stoğu tükendi

Paris’in banliyölerinden Montreuil’deki bir akaryakıt istasyonunun yetkilisi Muhammed Zayd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yakıt stokum dün bitti, dünden beri yakıt teslimatının yapılmasını bekliyorum.” dedi.

Romainville’de bir başka akaryakıt istasyonunda ise araçlarına yakıt almak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Le Parisien gazetesinin haberinde, Fransa genelinde saat 18.30 itibarıyla 241 istasyonda yakıt stokunun tükendiği, 372’sinde ise yakıt stokunun bitmek üzere olduğu belirtildi. Akaryakıt sorununun Paris ve çevresinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.

Akaryakıt taşıyan kamyon sürücüleri, çalışma şartlarına karşı çıkan bazı işçi sendikalarının çağrısıyla 26 Mayıs’ta greve gitmişti. Genel İş Konfederasyonuna (CGT) göre, dün kamyon sürücülerinin yüzde 70’i greve katılmıştı.

Bu arada bazı kamyon sürücülerinin Paris’e 72 kilometre mesafedeki Grandpuits ile La Rochelle kentlerindeki rafinerileri bloke ettiği bildirilmişti.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazalara neden oluyor Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazala...

Bu yıl yine yaklaşık 2 milyon gurbetçi senelik izinlerini türkiyede geçirmek için karayolunu tercih edecekler. Geçtiğimiz yıl gerçekleş...

‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağlantısı var ‘ ‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağla...

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazdı....

Almanya’da intihar saldırısı son anda önlendi Almanya’da intihar saldırısı son a...

Alman Bild gazetesi, başkent Berlin’de intihar saldırısı yapmayı planlayan 17 yaşındaki bir Suriyelinin Brandenburg eyaletinde gözaltın...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazalara neden oluyor Sıla yolunda tedbirsizlik...

Bu yıl yine yaklaşık 2 milyon gurbetçi senelik izinlerini tü...

‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağlantısı var ‘ ‘ Alman hükümetinin...

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümeti...

Beyaz Saray’dan ‘Almanya’ açıklaması Beyaz Saray’dan ...

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ilişk...

Fransa’da benzin stoğu tükendi Fransa’da benzin st...

Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan...

Almanya’da intihar saldırısı son anda önlendi Almanya’da intihar ...

Alman Bild gazetesi, başkent Berlin’de intihar saldırısı yap...

Teröristler, terör saldırısını protesto etti Teröristler, terör saldır...

Manchester'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin an...

Trump ile Merkel birbirine girdi Trump ile Merkel birbirin...

Avrupa ile ABD arasında başlayan gerilimde köprüler atılıyor...

Hastanede perasetik asit sızıntısı paniğe neden oldu Hastanede perasetik asit ...

Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan Alrijne hastanesind...

Belçika ve Türkiye arasında yeni işbirliği protokolü imzalandı Belçika ve Türkiye arasın...

T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde Türkiye İhracat Kredi Bankası...

Sıla yolu bu yıl çile yolu olacak Sıla yolu bu yıl çile yol...

Terör tehlikesine karsı tedbirleri artırma kararı alan AB, S...

VIDEO GALERİ