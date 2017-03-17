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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da “Eşitlik ve Adalet Partisi” afişlerine ırkçı saldırı

Fransa’da yaklaşan genel seçimler öncesi, Türk ve Müslüman derneklerin girişimiyle kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi – Parti Egalite Justice (PEJ) adayları tarafından asılan afişlere çirkin ve ırkçı saldırılan yapıldı.

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Fransa’da “Eşitlik ve Adalet Partisi” afişlerine ırkçı saldırı

11 ve 18 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde sayıları milyonlarla ifade edilen göçmenleri temsil iddiasıyla PEJ partiside 52 milletvekili adayıyla seçimlere giriyor.

Fransa göçmenlerinin tarihi 1914 yılından başlıyor ve bir asır sonra ilk defa yabancılar tarafından kurulan PEJ ismindeki parti, bu kadar yaygın alanda liste çıkararak seçimlere giriyor.

PEJ partisini destekleyen sivil toplum örgütlerinden COJEP’in Başkanı Ali Gedikoğlu, “Fransa’da kamuoyunun, medyanın ve siyasetçilerin PEJ partisine verdikleri orantısız tepkilere bakıldığında, henüz böyle bir girişime hazır olmadıkları görülüyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

PEJ Partisinin arkasında Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aranması ve saldırıların bu tür tezler üzerinden yürütülmesini hazır olmadıklarının altını çizen Gedikoğlu, “PEJ Milletvekileri adaylarına sosyal medyada yapılan saldırılar,afişlerinin yırtılması yada afişlerin üzerine ırkçı ve iğrenç sologanların yapıştırılması, yazılması bu hazımsızlıkların tipik örnekleridir. PEJ partisinin arkadında Ankara’yı aramak, topu taca atmaktır. Yüz yılı aşkındır göçmen kökenli vatandaşları ciddiye almamaktır.” dedi.

“PEJ partisinin kurulmasının arkasındaki asıl neden Paris’tir” diyen Gedikoğlu, Paris’deki siyasetçilerin uyguladıkları yanlış politikalarını işaret etti.

Gedikoğlu, açıklamasını şu şekilde devam ettirdi: “2017 genel seçimi milletvekili adayları listeleri açıklandı ve ne yazık ki düzen partilerinin listelerde göçmen kökenli milyonlarca vatandaş yine yok. Ne yani daha bir 100 yıl daha mı beklensin. Sorun tamda bu. Siyasetten dışlanmış milyonlarca vatandaşın siyasi temsili ve geleceği. PEJ partisi milyonların geleceğine sahip çıkmak için ortaya çıkmış siyasi bir partidir ve söylenen dedikoduların aksine göçmen kökenli vatandaşları meclise taşıyarak Fransa demokrasisini güçlendirecektir.

Haber: Cafer Yıldırımer

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