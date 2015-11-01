Fransa’da halka çağrı: Elektriği az kullanın

Fransa’da soğuk havaya karşı hazırlık yapılıyor. Fransız yetkililer, soğuk hava dalgası nedeniyle halka elektrik kullanımını azaltmaları çağrısında bulundu.
Fransa elektrik firması EDF ve Çevre Bakanlığı, soğuk hava nedeniyle tüketicilere enerji arzını tasarruflu kullanmaları ve çamaşır makinası gibi cihazlarını da elektrik ihtiyacının yoğun olduğu zamanlarda çalıştırmamalarını istedi.
Elektrik dağıtım şirketi RTE, elektrik santralleri ve ihracatta salı günü kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.
Ancak çarşamba günü elektrik arzında kısıtlama olabileceğini belirten şirket, belirli sanayi bölgelerinde zaman zaman kesintilerin olabileceğini ya da şebekeye aktarılan elektriğin azaltılabileceğini açıkladı.
Şirketin açıklamasında atılması planlanan adımların enerji arzının güvence altına alınması için yeterli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Fransa’da meteoroloji yetkilileri, ülkenin büyük bölümünde salı günü don olmasını bekliyor. Fransa’daki soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar süreceği açıklandı.
D.W. Türkçe
Fransa'da soğuk havaya karşı hazırlık yapılıyor. Fransız yet...
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