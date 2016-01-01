Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındaki “Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil” ifadesi ülkede büyük tepki gördü.

A+A-

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındaki “Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil” ifadesi ülkede büyük tepki topladı.

Paris’in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde yer alan emlakçıyı ziyaret eden bir müşterinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı ilanda, “Kiracının seçimine özellikle dikkat edilir. Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil.” ifadesi yer aldı.

Sosyal medyada ilanı ırkçı ve ayrımcı bulan birçok kişi tepki gösterdi. Mesajlarda, “Barack Obama bu evi kiralayamayacak yazık!”, “İç yazışma olduğu belli ama ayrımcılığın ortaya çıkması iyi olmuş”, “Düpedüz ırkçılık. Bunu kabul etmek mümkün değil.” yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan emlak şirketi, ilanın yayınlanmasında dolayı özür dilerken bunda sorumluluğu olan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Fransa’da benzer bir ırkçılık örneği 2014 yılında Paris’in kuzeybatısındaki banliyösü Nanterre’de de yaşanmıştı. Kentte ten renginden dolayı Fildişi Sahili kökenli bir vatandaşa ev kiralamayı reddeden bir emlak şirketi, 37 bin avro para cezası ödemeye mahkum edilmişti.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya yerine alkol!

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gelen ’üreticilerin satışa sundukları ürünlerinin içerisindeki maddeleri detayl...

Avrupa ile görünmez savaş Avrupa ile görünmez savaş

Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtalya’dan mayın... Batı ülkeleri PKK’yı iki yılda silaha boğdu....

Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Hollanda'da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zarar vereceği nedeniyle geri topladığını duyurdu....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya ye...

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gele...

Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık! Bomba itiraf: DAEŞ’...

ABD’li uzman Alexander Azaadgan, DAEŞ’in Batı’da düzenlediği...

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti Fransa’da ‘ır...

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındak...

Avrupa ile görünmez savaş Avrupa ile görünmez savaş...

Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtal...

ABD, PYD/PKK’ya askeri yardıma hız verdi ABD, PYD/PKK’ya ask...

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat ya...

Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Hollanda'da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zara...

Uitzendkracht ihtiyacı artıyor Uitzendkracht ihtiyacı ar...

Hollanda'da ABU kurumu tarafından yayımlanan raporda uitzend...

Akciğer kanserine karşı mucize ot! Akciğer kanserine karşı m...

Son yıllarda akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe artı...

Hollanda’da sahte boşanmalar revaçta ! Hollanda’da sahte b...

Hollanda'da devletin sunduğu imkanlardan faydalanmak için bo...

Kıvırdı, salladı, çalkaladı… Kıvırdı, salladı, çalkala...

Haksız olduğunu anladığın anda senin için yeni bir hayat baş...

VIDEO GALERİ