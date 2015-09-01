Fransa’da nükleer santralde patlama!

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Yerel saatle 10.00’da (TSİ 08.00) meydana geldiği kaydedilen patlama, Fransa’nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde gerçekleştiği aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, santralin merkezinde patlama olduğu ve yangın çıktığı fakat bunun nükleer bölgenin dışında gerçekleştiği bildirdi.

KAYNAK HABER7