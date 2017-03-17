Fransa’da OHAL kalkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Kasım 2015 tarihinden bu yana devam eden OHAL’in sonbaharda kaldırılacağını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles Saray’ında yaptığı konuşmada, 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından yürürlüğe giren OHAL’in sonbaharda kaldırılacağını söyledi. Öte yandan OHAL’in kaldırılmasının ardından güvenliğin sağlanması için yeni terör yasalarının hazırlandığı bildirildi.
İHA
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