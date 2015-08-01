Fransa’da patlama

Paris’teki IMF ve Dünya Bankası ofislerine gönderilen bir zarfın açılması üzerine patlama gerçekleştiği bildirildi.

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Reuters’ın haberine göre; Fransa’nın başkenti Paris’teki IMF binasının önünde patlama meydana geldi. Patlamada şu ana kadar bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Paris polisi patlamanın ardından geniş çaplı operasyon başlattı.

IMF binasının önünde polis operasyonu sürüyor.