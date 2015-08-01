Fransa’da polis şiddetine tepkiler dinmiyor

Fransa’da polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasının ardından 4 Şubat’ta polis şiddetini protesto etmek için Paris ve banliyölerinde başlayan gösteriler dinmiyor.

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Fransa’da polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasının ardından 4 Şubat’ta polis şiddetini protesto etmek için Paris ve banliyölerinde başlayan gösteriler dinmiyor.

Paris’in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois’da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, kentte şiddetli protestolara neden oldu. Dün akşam da Paris’in Barbes bölgesinde düzenlenen gösterilerde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Gösteriler özellikle, Paris ve Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine ve Val-de-Marne banliyölerinde yoğunlaştı. Protestolarda yaşanan olaylara ilişkin gözaltıların yapıldığı diğer yerler ise Val-d’Oise, Deuil-la-Barre ve Elancourt bölgeleri oldu.

İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, önceki gün itibarıyla, 4 Şubat’tan bu yana ülke genelinde çıkan gösterilerde toplam 245 kişi sorgulanırken, sorgulananların 236’sı “kamu düzenini bozmak”, “güvenlik güçlerine mukavemet ve saldırı” ve “kamu malına ve özel mülkiyete zarar vermek” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasından 48 kişi mahkemeye sevk edilirken, 14’ü çıkarıldıkları mahkemelerce bir yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Gösteriler, polisin 2 Şubat’taki kimlik kontrolü sırasında Theo isimli 22 yaşındaki gencin Paris’in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois’da yaşadığı cinsel saldırı sonrası başlamıştı.

Theo’nun 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında “cinsel saldırı”, diğerleri hakkında ise “kasten şiddet uygulamak” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı François Hollande, Theo’yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılacağını açıklamıştı. Hollande ayrıca Fransa’da herkesin protesto hakkına sahip olduğunu ancak ortak yaşama zarar veren tahriklerin kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Ülkede nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aday olan eski Başbakan François Fillon ise çıkan olaylardan hükümeti sorumlu tutmuş ve saldırıyla ilgili gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması gerektiğini söylemişti.

Aralarında Omar Sy, Yannick Noah, Eric Cantona ve Patrick Bruel gibi ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup Liberation gazetesinde yayımlanan ortak bir makale ile polis şiddetine karşı tepkilerini ortaya koymuştu. Makalede, Theo için adaletin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden protestocular, iki haftadır özellikle akşamları gösteriler düzenliyor. Eylemlerde şu ana kadar çok sayıda araç yakılırken, bazı iş yerleri yağmalanıp, otobüs durakları tahrip edildi.

AA