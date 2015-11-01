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Fransa’da radikalleşme ve aşırılıkla mücadele çalışmaları ‘fiyasko’

Fransa’da bir süredir uygulanan radikalleşme ve aşırılıkla mücadele yöntemlerinin “tamamen fiyasko” olduğu açıklandı.

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Fransa’da radikalleşme ve aşırılıkla mücadele çalışmaları ‘fiyasko’

Fransa Senatosu için konu ile ilgili bir rapor hazırlayan iki senatör, radikalleşme ve aşırılıkla mücadele yöntemlerinin başarısız olduğu kanısına vardı.

Senatörler Esther Benbassa ve Catherine Troendle, devam eden çalışmalar hakkındaki geçici raporu yayımladı.

Senatör Benbassa, araştırmaların birkaç ay daha devam edeceğini fakat elde edilen ilk verilerin, “radikalleşme ve aşırılıkla mücadele yöntemlerinin tamamen bir fiyasko olduğunu gösterdiğini” söyledi.

Hükümetin radikalleşme ile mücadele için uygulamaya koyduğu programda yeterli sayıda akademisyen ve uzmanın görevlendirilmediğine değinen Benbassa, “Sorunun ortaya konulmasında kullanılan terminolojide bile sıkıntılar mevcut. Bir yöntem yanlışlığı söz konusu.” dedi.

Fransa’da radikalleşmeyle mücadelenin Paris saldırıları sonrası acele alınan kararlar ile uygulamaya sokulduğunu vurgulayan Benbassa, “Paris saldırıları sonrası hükümet panik halindeydi ve alınan kararları bu panik havası yönlendirdi. Siyasette hızlı karar vermeniz gerekir, halkı güvence altına almak gerekiyordu.” ifadelerini kullandı. Benbassa, hükümetin radikalleşme ile mücadelede destek aldığı ve ortak program yürüttüğü derneklerin de konuya hakim olmadığına dikkati çekti.

Kaynak AA

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