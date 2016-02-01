Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da terör alarmı, 2. saldırı !

Fransa’nın güneyindeki bir okulda saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Fransa’da terör alarmı, 2. saldırı !

Fransa’nın güneyindeki bir okulda saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Fransız BFM televizyon kanalının verdiği bilgiye göre, Fransa’nın güneyindeki Grasse şehrinde bulunan Tocqueville lisesine bir kişi ateşli silahla saldırı gerçekleştirdi.

Olayda çok sayıda yaralı olduğu ve polisin bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, bölge için saldırı alarmı vererek, insanların evlerinden çıkmamalarını istedi.

AA

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