Fransa’da terör alarmı, 2. saldırı !

Fransa’nın güneyindeki bir okulda saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Fransa’nın güneyindeki bir okulda saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Fransız BFM televizyon kanalının verdiği bilgiye göre, Fransa’nın güneyindeki Grasse şehrinde bulunan Tocqueville lisesine bir kişi ateşli silahla saldırı gerçekleştirdi.

Olayda çok sayıda yaralı olduğu ve polisin bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, bölge için saldırı alarmı vererek, insanların evlerinden çıkmamalarını istedi.

AA