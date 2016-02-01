Fransa’nın Marsilya kentinde patlama

Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleşen patlama sonrası, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
AFP’nin haberine göre, patlamanın nedeni bilinmezken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gittiği belirtildi.
Sosyal medyayla ilgili çok sayıda rapor, Fransız Marsilya şehrinde birkaç patlama olduğunu duyurdu.
Acil servislerden resmi bir onay alınmadı. Birkaç medya organı, seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını düşünüyor.
Sakinler, patlamaları duyduklarını ve evlerinin duvarlarının ve pencerelerinin sarsıldığını söyledi.
KAYNAK AHABER.COM.TR
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