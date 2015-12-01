Fransız polisinden parlamentoya baskın

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığına yönelik soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenledi.
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki rekabet hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Fransız polisi bugün, soruşturma kapsamında Penelope Fillon ‘un “çalışmadan milletvekili maaşı alıp almadığını” incelemek üzere parlamentoya baskın düzenledi. Fillon’un ofisinde inceleme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yetkililer, Penelope Fillon’un 8 yıl boyunca çalışmadan 500 bin euro maaş aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayının eşinin kamu fonlarının suistimal edilmesi ihtimalini araştırıyor.
François Fillon ve eşi Penelope Fillon, soruşturma kapsamında dün 5’er saat sorgulanmıştı. Fillon, karalama kampanyasının kurbanı olduğunu ifade etmiş, eşinin “yasal bir şekilde çalıştığını” savunmuştu.
KAYNAK IHA
Hollanda'da 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan genel seçim...
İngiliz hükümetine AB’den ayrılma sürecini başlatacak 50. ma...
Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı şüpheli paket tespit ed...
HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 ...
Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi P...
Hollanda'da ameliyat odasında sinek görülmesi üzerine ameliy...
Avrupa Adalet Divanı, terör örgütüne destek verenlerin sığın...
Hollanda’nın Zwolle şehrinde oturan sapık Hollandalı babaya ...
Yarından sonra Türkiye’ye resmi bir ziyaret için gidecek ola...
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın, kara para akl...