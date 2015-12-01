Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransız polisinden parlamentoya baskın

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığına yönelik soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenledi.

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Fransız polisinden parlamentoya baskın

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki rekabet hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Fransız polisi bugün, soruşturma kapsamında Penelope Fillon ‘un “çalışmadan milletvekili maaşı alıp almadığını” incelemek üzere parlamentoya baskın düzenledi. Fillon’un ofisinde inceleme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yetkililer, Penelope Fillon’un 8 yıl boyunca çalışmadan 500 bin euro maaş aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayının eşinin kamu fonlarının suistimal edilmesi ihtimalini araştırıyor.

François Fillon ve eşi Penelope Fillon, soruşturma kapsamında dün 5’er saat sorgulanmıştı. Fillon, karalama kampanyasının kurbanı olduğunu ifade etmiş, eşinin “yasal bir şekilde çalıştığını” savunmuştu.

KAYNAK IHA

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