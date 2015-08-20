Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransızlar vergi düzenlemelerinin zenginlere fayda sağladığını düşünüyor

Fransa’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un vergi alanındaki politikalarından kazançlı çıkanların zenginler olduğu fikrine sahip.

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Fransızlar vergi düzenlemelerinin zenginlere fayda sağladığını düşünüyor

“Odoxa” şirketince bazı Fransız medya organları için yapılan kamuoyu araştırmasında, katılımcılara Macron’un vergi politikalarından memnuniyetleri soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 88’i, hükümetin gelecek yıl vergilerde planladığı düzenlemelerin zengin kesime fayda sağladığını, yüzde 11’i ise fayda sağlamadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 83’ü patronlara ve yüzde 78’i de yüksek gelir grubundaki ücretli çalışanlara bu düzenlemelerin fayda getireceğine inanıyor.

Araştırmada, vergi düzenlemelerinin işsizlere “dezavantaj” ya da “avantaj” sağladığı konusunda ise katılımcıların yüzde 72’si “dezavantaj” yanıtını verdi. Düzenlemelerin düşük gelirli insanlar için “dezavantajlı” olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 74.

Bu arada araştırmada katılımcılara Macron’un iyi bir cumhurbaşkanı olup olmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 56’sı Macron’un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını, yüzde 44’ü ise iyi bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyor.

Öte yandan yüzde 54’lük kesim de Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in iyi bir başbakan olmadığını ifade etti.

Anket, 18-19 Ekim tarihlerinde 18 yaşından büyük 995 kişi ile yapıldı.

Geçen hafta yapılan başka bir araştırmada da katılımcıların yüzde 61’i ülkedeki ekonomik başarının zayıf olduğunu belirtmiş, yüzde 38’i ise ekonomik gidişatı olumlu bulmuştu.

Macron, şimdiye kadar yürürlüğe koyduğu ekonomi politikaları ve çıkardığı yasalar nedeniyle daha çok sol kesimin, “zenginler için politika yürüttüğü” suçlamalarına maruz kalıyor.

AA

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