Gümrük kapılarından hızlı geçiş için yoğun çaba sarfediliyor

Mustafa Yeneroğlu, binlerce kilometre yol kat eden vatandaşların gümrük kapılarından kolay ve hızlı bir şekilde geçebilmesi için ilgili tüm devlet kurumlarının yoğun çaba içerisinde olduğunu belirtti.

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Yeneroğlu: “Gümrük kapılarından hızlı geçiş için, ilgili kurumlarımız yoğun çaba içerisindedir.”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın tatil için Türkiye’ye akın ettiğine dikkat çekerek, “Binlerce kilometre yol kat eden insanlarımızın gümrük kapılarından kolay ve hızlı bir şekilde geçebilmesi için ilgili tüm devlet kurumları yoğun çaba içerisindedir. Bu vesileyle her bir vatandaşımıza anavatanınıza hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Yeneroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’de geçirdikleri her vaktin özel bir anlamı vardır. Yıl boyunca Türkiye’ye gelmek için bekleyen vatandaşlarımız; hem memleket hasretini gideriyor hem de akraba ve dostlarını ziyaret ederek tatillerini geçiriyor. Vatandaşlarımız bu vesile ile ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bu yıl da Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlarımız Türkiye’ye akın etmeye başladı.

Bu noktada binlerce kilometre yol kat eden insanlarımızın gümrük kapılarından kolay ve hızlı bir şekilde geçebilmesi için ilgili tüm devlet kurumlarımız yoğun çaba içerisindedir. Önceki gece sistemle ilgili yaşanan teknik sorun maalesef uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarıyla aşılmıştır. Gerek sorunun tekrarlanmaması gerekse de olası diğer aksaklıkların yaşanmaması için tüm birimler gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Ayrıca geçişlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması başlatılmıştır. Uygulamayla taşıta ilişkin bilgiler sınır kapısına gelmeden önce https://uygulama.gtb.gov.tr/tasit1onbeyan adresinden sisteme girilebiliyor. Türkiye’ye giriş yapılacağı tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunulması durumunda giriş işlemleri daha hızlı yapılabilecektir. Ancak bilgilerin doğru girilmemesi beklemeye sebep oluyor. Uygulamayla ilgili detaylı bilgilere https://www.gtb.gov.tr/duyurular/ozel-tasitlar-on-beyan-uygulamasi adresinden ulaşmak mümkün.

Bizler de binlerce kilometreyi aşarak sınır kapısına gelen vatandaşlarımızın kolaylıkla giriş yapabilmesi, mağdur olmaması için gerekli takibi yapıyoruz. Ayrıca Türkiye güzergahında ve gümrük kapılarında yaşanan sorunlarla ilgili Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza +90 312 218 4000, bizlere de +90 312 420 56 44 telefon numarasından ve facebook hesabımızdan ulaşmak mümkün. Bu vesileyle her bir vatandaşımıza anavatanınıza hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum.”