Gurbetçi çiftin aracından 83 bin lira çaldılar

Mobilya mağazasına giden gurbetçi çiftin dükkan önüne park ettikleri aracın camını kıran hırsızlar, araçta poşetin içinde bulunan 83 bin lirayı alıp kaçtı.
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Tokat kentinde meydana gelen olay gurbetçi çift için tam bir talihsizlik vakası. DHA’nın haberine göre memleketleri Tokat’ta bulunan evlerini satan Hasan Ay ile eşi Sevcan Ay’ın bankadan paranın bir kısmını çekerek mobilya mağazasına gitti. Araçlarını dükkanın önüne park eden çift, bankadan çektikleri parayı poşetin içinde arabada bıraktı.
Hırsızların park halinde olan cipin camını kırıp araçta bulunan 83 bin lirayı alığ kaçtığı belirtildi. Kırılan cam sesiyle araçlarında bulunan paranın çalındığını farkeden Fransalı gurbetçi Hasan Ay’ın sahte plakalı bir araçla kaçan hırsızların peşine düştüğü ancak yetişemediği bildirildi.
Polisin güvenlik kamerasını incelediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.
SONHABER.EU
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