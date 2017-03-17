Gurbetçilerden Türkiye’ye rekor giriş

30 Haziran 24 Temmuz tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kapılarından Türkiye’ye 993 bin 298 kişi giriş yaparken, bu yılki yolcu sayısında 25 bin 934 artış ile 1 milyon 19 bin 232 kişi olarak kayıtlara geçti.

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Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, Anavatan’da tatil yapmak için akın akın geliyorlar. Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan 5 sınır kapısından Türkiye’ye son 24 saatte toplam 11 bin 64 araçla 62 bin 666 kişi giriş yaptı.

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler anavatanda yıllık izinlerini geçirmek için karayoluyla gelişleri, Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapılarında yoğunluğu artırırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

24 SAATE 62 BİN ARAÇ SINIR KAPILARINDAN GEÇTİ

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan İpsala ile Pazarkule ve Kırklareli’den Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapılarından dün 11 bin 62 araçla, 62 bin 666 kişi giriş yaparak rekor kırdı.

1 MİLYON KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinde 30 Haziran’dan bugüne kadar büyük çoğunluğu gurbetçi vatandaş olmak üzere Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ile Dereköy Sınır Kapıları’ndan toplam 1 milyon 19 bin 232 kişi ülkeye giriş yaptı.

“4 KİLOMETREDE KUYRUĞA GİRDİK”

Hollanda’nın Amsterdam kentinden eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 3 haftalık yıllık iznini memleketi Yozgat’ta geçirmek için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda kuyrukta bekleyen Şükrü Ekşin, “2 gün önce yola çıktık. Yaklaşık 4 kilometrede kuyruğa girdik. Bu yıl Almanya’da ve Macaristan’da da kuyruğa takıldık. Bu yıl şansımıza böyle kuyruklar oldu.” dedi.

ÜLKEYE GİRİŞ ARTTI

Gümrük istatislik tablosuna göre geçtiğimiz yıla göre Türk işçilerin geçiş sayısında 25 bin kişilik artış görünüyor. Geçen yıl 30 Haziran 24 Temmuz tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kapılarından ülkeye 993 bin 298 kişi giriş yaparken, bu yılki yolcu sayısında 25 bin 934 artış ile 1 milyon 19 bin 232 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Gazetesi Avrupa