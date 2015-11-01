Gurbetçilere özel düğün indirimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmi desteklemek için yurt dışındaki gurbetçilere yönelik “Komşunu da al gel” kampanyasını başlatarak, “Yurt dışından gelip baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da ‘Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım’ anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum” demişti.

NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den nikahlı destek geldi. Türel, “Biz de bu kampanyaya evlilik paketi almak suretiyle komşusunu da alıp gelen gurbetçileri vatandaşlarımızın bizzat şahsım tarafından nikahlarını kıymak suretiyle destek olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Komşunu da al gel” kampanyası geçen yıl çıktığımız Antalya turizmini tanıtınım turu esnasında Almanya’da bizim dile getirdiğimiz bir husustu. Bu kampanyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik etmesi ve himayesine alması bizim için büyük gurur oldu” ifadesini kullandı.

MİLLİ MESELE OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Avrupa’da 8 milyon Türk vatandaşının yaşadığını belirten Başkan Menderes Türel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Geçen sene Mayıs ayında biz Almanya’da tanıtım turuna çıkmıştık. O zaman da ‘Komşunu da al gel’ diyerek, yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımıza bir davette bulunmuştuk. Ardından otelci arkadaşlarımız birçok gurbetçi vatandaşımızın geçen yıl Antalya’da tatil yaptığına şahit olduklarını ifade etti. Bu çok önemli. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kampanyanın güçlü bir şekilde dile getirilmesi bizim için bir gurur kaynağı. Çok daha iyi bir şekilde amacına ulaşacaktır. Görüyoruz ki politik nedenlerle artık dünyada tatil tercihlerinde bir takım ertelemeler söz konusu olabiliyor. Bu yüzden yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın Antalya’da, Türkiye’de tatil yapması artık bir milli mesele olarak değerlendirilmeli. Başka bir ülkedeki tatil tercihlerini bu süreçte özellikle kendi ülkelerinde yapması çok daha önem arz eden bir husustur. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı, liderliğini yaptığı bu proje ile Almanya’da ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın tatil için başka bir ülkeyi değil Antalya’yı tercih etmeleri en büyük arzumuz beklentimiz.”

TATİL PLANLARINIZI ERTELEMEYİN

Paris saldırılarından sonra ‘teröre inat Paris’e yolculuk’ diye bir akım başladığını hatırlatan Başkan Türel, “Terör insanların normal hayat akışını değiştirmeye yönelik bir olgu. Tatil tercihlerinizi ertelediğinizde ya da iptal ettiğinizde terörün değirmenine zaten su taşımış oluyorsunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka insanların tatil tercihlerinde erteleme veya iptal yapmaması gerekir. Elbette güvenlik terörün vazgeçilmezi, olmazsa olmazı ama bu noktada bütün hassasiyetlerimizle özellikle kendi milli meselemize sahip çıkmak kaydıyla kendi ülkemizde gurbetçi vatandaşlarımızın tatil yapması çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Yerli ve yabancı tüm tur operatörlerinin memnuniyet anketlerinde Antalya’nın yüzde 85’in üstünde bir oranla dünyadaki en çok memnun olunan destinasyon olarak öne çıktığına dikkat çeken Başkan Menderes Türel, “Antalya’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, fiyat, kalite uyum dengesi. Bu konuda Antalya, rekabet edilemez düzeyde diğer rakiplerinden önde olan bir şehir. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda Antalya’da çok ciddi bir memnuniyet oranı çıkıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi