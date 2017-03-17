Güven Saray beş gündür kayıp

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Frankfurt polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı Opel Zafira marka otomobili ile birlikte kayboldu.

Son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görülen Saray’ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. 1.66 cm. boyunda olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Polis, Saray’ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.

Türkiye Gazetesi