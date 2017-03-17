Güven Saray beş gündür kayıp

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Frankfurt kentinde yaşayan 47 yaşındaki Güven Saray adlı Türk kadından 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamıyor.
Frankfurt polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı Opel Zafira marka otomobili ile birlikte kayboldu.
Son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görülen Saray’ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. 1.66 cm. boyunda olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Polis, Saray’ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.
Türkiye Gazetesi
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