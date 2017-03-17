Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Güvenlik nedeniyle okul binası kullanıma kapatıldı

Hollanda’da Eindhoven havalimanındaki yeni kapalı otoparkın kısmen çökmesi sonucu aynı töntemle inşa edilen tüm binalar incelemeye alınmıştı. Windesheim yüksekokulunda bir binanın güvenli olmaması nedeniyle kullanıma kapatıldı.

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Güvenlik nedeniyle okul binası kullanıma kapatıldı

Zwolle’daki yüksekokulun yedi katlı binasında çökme tehlikesi olabileceğini belirten okul heyeti geçtiğimiz haftasonu binayı kapatmıştı. Yapılan son incelemelerde sorunun binanın inşası ile ilgili olması nedeniyle sene sonuna kadar kullanılmayacağı açıklanırken, derslerin başkar bir lokasyonda devam edeceğini duyurdu.

Hukuk, Ekonomi ve Medya fakültelerinin bulunduğu binanın güvenli olması için yeniden dizayn edilmesinin uzun süreceği sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin başka bir alana alındıkları bildirildi.

Geçtiğimiz hafta yine aynı sorundan dolayı Erasmus Üniversitesinde binalardan biri ve Polak binası acil olarak tahliye edilmişti. Saxion da binanın kısmen kapatıldığını açıkladı.

SONHABER.EU

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